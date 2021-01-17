Son Dakika! İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

Son dakika! Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını aktardı. Vali Güner üç filikada mahsur kalan 15 mürettebatı kurtarma faaliyetlerine başlanacağını aktardı.

Bartın'ın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çevredeki gemilere yardımcı olunması için talimat verilirken, Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi.

GEMİLER BÖLGEYE ULAŞAMADI

Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı belirtildi. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

"KURTARMA FAALİYETİNE BAŞLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız" dedi.

"15 KİŞİNİN FİLİKALARDA MAHSUR KALDIĞI BİLGİSİ VAR"

Güner açıklamasının devamında, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi" ifadelerine yer verdi.

Vali Güner, şu ana kadar ölü ya da filikaların battığına dair bir haberin gelmediğini de aktardı.