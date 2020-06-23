Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi Son dakika: Baroların yapısındaki değişiklik öngören kanun teklifini protesto etmek için yürüyerek Ankara'ya giden ancak dün şehre alınmayan ve geceyi Ankara girişinde geçiren baro başkanlarına bugün izin çıktı. Başkanlar, bir süre yürüdükten sonra araçlara binerek Anıtkabir'e doğru harekete geçiyor.

Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü'nün ardından ulaştıkları Ankara'da 27 saat boyunca bekletilen başkanlar bakanlıkla yapılan görüşmenin ardından Anıtkabir'e geçiyor. BEKLEYİŞLERİ SONA ERDİ Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanının Ankara girişinde bekleyişi bitti.ü GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ 50'nin üzerinde baro başkanı ve çok sayıda avukat yaptıkları tepki yürüyüşünün ardından dün Ankara'ya ulaşmış ancak, şehre girmelerine polis tarafından izin verilmemişti. GECEYİ ŞEHİR GİRİŞİNDE GEÇİRDİLER Avukatlarla emniyet güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine oturma eylemi başlatan baro başkanları geceyi de şehir girişinde geçirdiler.