Son Dakika | Bariyere çarpan motosikletteki genç kız öldü, sürücü yaralandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Polat (20) yönetimindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, Velimeşe Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Esra Yüksel (19) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Polat ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.