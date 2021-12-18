Son dakika! Barakada baygın halde bulunan arıcı, hastanede öldü

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Yiğithan Artık'dan bir süredir haber alamayan yakınları, merak edip, dün akşam saatlerinde, kovanlarının bulunduğu ormana gitti. Artık, buradaki arıcı barakasında yerde baygın halde bulundu. Artık'ın yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağzı, burnu ve kulaklarından kan geldiği belirlenen Artık, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Artık, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcı, arıcının ölümünü şüpheli bulup, soruşturma başlattı. Artık'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet