Son Dakika: Bankalar arefede açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı?

Son Dakika: İdari tatilde bankalar açık mı sorusu hem bankacılar hem de müşterilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısında Arefe günü olarak bilinen 19 Temmuz Pazartesi gününün tam gün resmi tatil ilan edilmesinin ardından gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Peki, Bankalar arefe günü açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı?

Son Dakika: İdari tatilde bankalar açık mı sorusu hem bankacılar hem de müşterilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısında Arefe günü olarak bilinen 19 Temmuz Pazartesi gününün tam gün resmi tatil ilan edilmesinin ardından gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Peki, Bankalar arefe günü açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 19 TEMMUZ AREFE BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.