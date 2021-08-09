Son dakika! Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (3)

Edinilen son dakika haberine göre CENAZELER ALINDIAntalya'nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş tarafından öldürülen eski eşi Gülcan Kılınç ile annesi Gülizar Kılınç'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.