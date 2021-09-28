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Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde önceki gün evinin balkonunda otururken tüfek ile ateş edilerek öldürülen belediye çalışanı Ali Ayran'ın (49) katilinin, komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde önceki gün evinin balkonunda otururken tüfek ile ateş edilerek öldürülen belediye çalışanı Ali Ayran'ın (49) katilinin, komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

Küçükkuyu'da işlenen cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik inceleme başlatılmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredekilerin ifadelerinin çelişkisi olmasının ardından olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu Ali Ayran'ın katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yakalandı

Jandarma ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası ile araç plaka kayıt sisteminde katil zanlısı Batur'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Telefon kayıtlarının da incelendiği soruşturmada İstanbul Arnavutköy'de olduğu tespit edilen Batur'un Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı.

Batur'un evinde yapılan aramada; suç aleti olan ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği tespit edilerek, el konuldu. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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