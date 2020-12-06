Son dakika: Balıklıgöl'deki balıkları polisler besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Balıklıgöl'deki balıkları polisler besledi

06.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:51
Son dakika: Balıklıgöl'deki balıkları polisler besledi

Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin ziyaret etmediği Balıklıgöl'deki balıkları polis ekipleri besledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin ziyaret etmediği Balıklıgöl'deki balıkları polis ekipleri besledi.

Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Balıklıgöl dün olduğu gibi bu gün de sessizliğini korudu. Kimsenin kısıtlama nedeniyle ziyaret etmediği Balıklıgöl'deki balıkları polis ekipleri besledi. Yemleri alan polisler, Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan kanallar ile ana havuzdaki balıklara yem verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Polis ekipleri, balıkları yemledi
ŞANLIURFA - Polis ekipleri, balıkları yemledi
Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Başak Dizer Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Balıklıgöl'deki balıkları polisler besledi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:54:56. #1.15#
title