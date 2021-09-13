Son dakika! Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı - Haberler
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Son dakika! Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika! Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

Son dakika haberine göre BALIKESİR merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 52 adrese operasyon düzenlendi, 42 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 52 adrese operasyon düzenlendi, 42 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 10 muvazzaf askeri personel, 10 Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 sivil mahrem imam olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde 52 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika! Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

Son dakika! Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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