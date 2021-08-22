Son Dakika | Balıkesir'de orman yangını

Son dakika haberler: BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi'nde başladı. İhbar üzerine yangına havadan 4 helikopterle, karadan ise Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 11 arozöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bağlı 3 itfaiye aracı ve 3 iş makinesinin yanı sıra toplam 46 personel ile müdahale edildi.Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar karaçam ormanı yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Filiz