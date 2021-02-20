Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada
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Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada

20.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:28

Balıkesir'de bir mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından fabrikaya kilitlenip, darp edildiğini iddia etti. Genç kadın yaşadığı dehşetin görüntülerini sosyal medyadan paylaşırken, Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovaladığı ve üzerine arabayı sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında meydana gelen olayda iddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U., Canan T.'yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.

"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ, BANA YUMRUK ATTI"

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi.

SAÇINDAN ÇEKİLEREK SÜRÜKLENMİŞ

Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canan T. koşarak uzaklaşırken, Fatih U. olduğu belirtilen kişi de bıçakla Canan T.'nin peşinden koştuğu görülüyor. Canan T., bir süre koştuktan sonra 2 kere yere düşüyor, bu arada Fatih U. araca binerek Canan T.'nin üzerine doğru araba sürmesi de kameralara yansıyor. Diğer bir görüntüde Fatih U. kapıları tek tek kontrol edip, kilitlediği ve ardından Canan T.' nin kaçtığını anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlardan birisi de Fatih U'nun dayısı olduğu söylenen bir kişinin cama omuz atarak kırması ve Fatih U.'yu durdurması da yer alıyor

Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
DERA: Nasıl bır adalet..
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