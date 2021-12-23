BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi - Haberler
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BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde Celal Eroğul'a ait evde ocağın açık bırakılmasının ardından gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibinin yanı sıra 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve İvrindi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Celal Eroğul'un eşi Refiye Eroğul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği ev adeta harabeye dönerek kullanılamaz hale geldi. Çevredeki 10 binada ise hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

BALIKESİR - Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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