Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan iki ayrı yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan iki ayrı yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü.

Küçükköy Mahallesi Badavut mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Orman Bölge Şefliği ve itfaiye ekipleri, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda kişi, gönüllü olarak destek verdi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde Mutluköy'de de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın mahallindeki çalışmaları yerinde denetleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarımsaklı bölgesinde aynı anda birkaç noktada yangın çıktığını belirtti.

Yangınlara, Orman Bölge Şefliği, belediye ve itfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiğini vurgulayan Ergin, yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü
Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü
Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü
Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, '3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, "3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Işın Karaca Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... BALIKESİR - Aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 23:28:55. #1.14#

title