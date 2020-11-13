Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

13.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:09

Son dakika! Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

2018'de Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve sonrasında bu dosyadan tahliye edilen; annesi eski hakim babası ise Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında karar çıktı. 6 kişinin yaralanmasına neden olan Göçmen, 9 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

32 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Görkem Sertaç Göçmen'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti. Görkem Sertaç Göçmen'in annesi hakimliği bırakarak oğlunu savunmak için avukatlığa başlamıştı.

Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (30)
....: GEÇTE OLSA ADALET
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YELLOW ROSE: keşke ceza vermeselerdi iyice şımarsaydı çok geçmeden kendinden daha bela biri tarafından zıbartılması kaçınılmaz olacaktı yani su testisi su yolunda kırılır gibi
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FB: buda ii 9 kişiyi yarala
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