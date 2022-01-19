Bakırköy'de iş adamına 6 köpeğin saldırdığı anlar kamerada

Olay dün Bakırköy Ataköy Sahili'nde meydana geldi. Sahil yolunda tek başına yürüyüşe çıkan iş adamı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden önüne çıkan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. İddiaya göre evsiz bir kişinin beslediği köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışan Karaağaç, kendisini yola attı. Ezilme tehlikesi de geçiren Karaağaç, etrafını saran köpeklerin saldırısında yere düştü. Köpekler tarafından defalarca ısırılan Sedat Karaağaç yaralandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri İş Adamı, İstanbul, Ataköy, Köpek, Güncel, Haber