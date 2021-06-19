Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van'daki tarihi ve turistik mekanlarda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van'daki tarihi ve turistik mekanlarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, Van'daki temasları kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Müze Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile Van Kalesi'nin güneyindeki eski Van şehrini gezdi.

Daha sonra Hüsrevpaşa Camisi'nde incelemelerde bulunan Yavuz, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez ve ilgili kurum amirleri, Van Kalesi'nin güneyindeki eski Van şehrinde yapılması planlanan restorasyon çalışmaları hakkında Yavuz'u bilgilendirdi.

Yavuz, daha sonra tarihi Kayaçelebi Camisi ve Van Müzesi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da bazı incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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