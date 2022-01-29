Son Dakika | Bakan Yardımcısı Kıran, Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi katılımcılarına hitap etti Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kovid-19 salgınının oyun endüstrisinin büyümesini hızlandırdığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'nin dijital oyun sektörü yüzde 29 büyüdü." dedi.

Kıran, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde (DIGIAGE) Kış Kampı'ndaki katılımcılara çevrim içi hitap etti.

Kampın faydalı olacağından ve katılımcılara sektörde yeni kapılar açacağından emin olduğunu vurgulayan Kıran, "Video oyuncularının 2,5 milyardan fazla insandan oluşan büyük bir topluluk olduğunu biliyorum. Küresel oyun pazarının büyüklüğünün 2025'e kadar 256 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kıran, Kovid-19 salgınının oyun endüstrisinin büyümesini hızlandırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde oyun oynama süreleri yüzde 30 arttı. Geçen yıl, karantinada insanlar günde 4 saatten fazla video oyunu oynadı. Artık evde daha fazla vakit geçirmeye alıştığımız için birçok kişi hala oyun oynamaya devam ediyor. Aynı eğilimi Türkiye'de de görüyoruz. Oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. Bugün, yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor. Geçen yıl Türkiye'nin dijital oyun sektörü yüzde 29 büyüdü. Sektörün büyüklüğü 880 milyon dolara ulaştı."

Hızla gelişen oyun sektörünün başarısının kendilerine gurur verdiğini dile getiren Kıran, birçok Türk firmasının son yıllarda kayda değer yatırım çektiğini, oyun endüstrisindeki yeniliklere de katkıda bulunduğunu söyledi.

Kıran, büyüklük ve potansiyeliyle Türkiye'nin küresel oyun şirketlerinin yeni ilgi odağı olduğuna dikkati çekerek, Zynga'nın 2020'de Türk "Peak Games"i satın aldığını hatırlattı.

"Antalya Diplomasi Forumu'nu izlemeye davet ediyorum"

2021'in ilk yarısında 42 Türk oyun firmasının toplam 236 milyon dolar yatırım çektiğini anlatan Kıran, bu sevindirici haberin başlangıç olduğunu, bugün kamptaki birçok kişinin yakında fark edilerek unicorn şirketlerini kuracağını, birçok yeniliğin önünü açarak yatırım çekeceğini ve yeni istihdam yaratacağını dile getirdi.

Kıran, DIGIAGE gibi girişimlerin, hükümetin desteğiyle birkaç yılda Türk oyun sektörünün hızlı şekilde büyüyeceğine emin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemiz sizin gibi yaratıcı ve yetenekli geliştiriciler sayesinde oyun sektöründe bilinen bir marka olmaya güçlü bir aday. Genç arkadaşlarımızın dijital oyun geliştirme konusundaki çalışmalarında elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bakanlığımız da özellikle son yıllarda dijital diplomasi alanında yoğun bir çalışma içerisine girdi. Diplomasimizi dijital çağa taşımak için yenilikçi araçlar geliştiriyoruz.

Geçen yıl, Antalya Diplomasi Forumu'nu 'Dijital Çağda Diplomasi' temasıyla düzenledik. Arkadaşlarımızı 11-13 Mart'ta düzenlenecek ikinci Antalya Diplomasi Forumu'nu izlemeye davet ediyorum. Türkiye, sizin gibi arkadaşlarımızın becerileriyle, oyun sektörünün Silikon Vadisi olmak için her türlü çabayı göstermeye hazır."