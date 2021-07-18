Son dakika... Bakan Varank'ın şehit ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank dualarla anıldı
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Son dakika... Bakan Varank'ın şehit ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank dualarla anıldı

Son dakika... Bakan Varank'ın şehit ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank için Fatih Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank için Fatih Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz gecesinde darbeci askerlerin girişimini durdurmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binası önüne gelen Prof. Dr. İlhan Varank, hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın şehit ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde Kuran-ı Kerim okundu. Öğle namazını müteakip Kur'an-ı Kerim tilavetine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, babası Ali Haydar Varank, Ayşe Varank Arslantürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da katıldı.

Öğle namazının ardından 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi. Kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. - İSTANBUL

Son dakika... Bakan Varank'ın şehit ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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