Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Haziran seçimleri sonrası Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti MKYK üyelerine "Hepinizin odalarında neler konuştuğunu biliyorum" dediğini söyledi. Soylu, "Bunun ne anlama geldiği apaçık ortada. Fiziki takibe dair dedikodular da iddia edildi ama karineye ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"'HDP İLE ANAYASA YAPABİLİRİZ' CÜMLESİ ÇIKTI AĞZINDAN"

Bakan Soylu, "Yıl 2005. Ben Başbakan Yardımcısıyım. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesi MYK toplantısında 'Biz HDP ile anayasa yapabiliriz' diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz baktık. Seçim geçtikten sonra AK Parti çoğunluğu elde edemedi, tek başına iktidar kurabilme kabiliyeti oluşmadı. Ya CHP ile ya diğer siyasal partilerle bir araya gelecek. Bugünkü gibi hatırlıyorum. İlk MKYK toplantısında bugün Deva Partisi'nin başkanı Ali Babacan, 'Bu işlere bakmamalıyız, şu anda ekonomiyi ayakta tutmalıyız' dedi" ifadelerini kullandı.

"CANHIRAŞ MÜCADELE VERDİLER"

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Dedim ki, 'Bizim sorumluluğumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek.' Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanya devam etmektedir, dedim. Kasım'da da seçim oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP'yle AK Parti'nin iktidarı için canhıraş mücadele verdiler. Bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, Türk siyasetinin doğasına aykırı olduğunu, Türkiye'yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koydu."

"DAVUTOĞLU 'HEPİNİZİN ODALARINDA NELER KONUŞTUĞUNU DİNLETİYORUM' DEDİ"

Davutoğlu'yla ilgili çok çarpıcı sözler kullanan Soylu, "Büyük bir mücadele başladı. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyeti ortaya koyan birisi. Dert Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip, hareketsiz halde bırakan, ABD'nin Avrupa üzerinden uyguladığı politikayı Türkiye'de hakim kılmak. Bunun doğru olmadığını söyledik. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu, 'Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum' dedi. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasındaki süreci anlatıyorum" diye konuştu.