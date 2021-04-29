Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti
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Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent merkezinde incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esna ile sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediyeler vermesi BİTLİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent merkezinde incelemelerde bulunması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esna ile sohbet etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediyeler vermesi BİTLİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te, kent merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti
Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti
Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti
Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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