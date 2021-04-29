Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent merkezinde incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esna ile sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediyeler vermesi BİTLİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere...