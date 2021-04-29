Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent merkezinde incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esna ile sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediyeler vermesi BİTLİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent merkezinde incelemelerde bulunması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esna ile sohbet etmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediyeler vermesi BİTLİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te, kent merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç