Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı sektörümüzün eseri. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere de bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) MİPİM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu açılış konuşmasını yaptı. Kalyoncu'nun ardından kürsüye çıkan Bakan Kurum, salgın hastalıkların ve iklim değişikliğinin hayatlarımızda köklü değişiklikleri de beraberinde getirdiğini söyleyerek, "Tüm dünyada olduğu gibi; biz de Kovid-19 sonrasında, her şeyi yeniden gözden geçirdiğimiz, yeniden yorumladığımız bir süreçten geçiyoruz. Aslında bunu tüm dünya derinden hissetmekte. Tedarik zincirinde bir bozulma var. Pandemi sürecinde de inşaat sektöründe bir daralma yaşandı. Bu da ister istemez inşaat fiyatlarına yansıdı. İklim değişikliğinde dünyaya karşı tarihi bir sorumluluğu bulunmayan Türkiye ve bu çerçevede insanlık için, geleceğimiz için Paris İklim Anlaşması'na Cumhurbaşkanımızın imzasıyla taraf oldu ve yüce meclisimizin takdiriyle anlaşmayı yürürlüğe girdi. Şimdi, önümüzde bu ülkeyi bekleyen, bu ülkenin geleceği için adım atmak isteyen bizler için, hepimiz için iki hedef var" dedi.

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