Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
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Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 150 bin kişiye rastgele uygulanan koronavirüs testi taramasında her 1000 kişiden 2,5'inde sonucun pozitif çıktığını söyledi. Bu sonucu Türkiye nüfusuyla oranladığımızda ise 207 bin 500 kişide koronavirüse denk geliyor.

24.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt genelinde rastgele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla ilgili paylaştığı rakamlar tedirgin edici cinsten. Buna göre Türkiye'de rastgele 150 bin kişiye test yapıldı. Sonuçlara göre ise her 1000 kişiden 2,5'in koronavirüse rastlanıldı. Bir başka deyişle 83 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'nin tamamına bu test uygulanması durumunda 207 bin 500 kişinin sonucunun pozitif çıkma olasılığı oldukça yüksek.

"HEPİMİZİN İYİLİĞİ İÇİN DİKKATLİ OLALIM"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları yazdı: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı

"VEFATLARIN YÜZDE 50,2'Sİ İSTANBUL'DA OLMUŞTUR"

Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı

"İSTANBUL'DA RASTGELE YAPILAN TESTLERDE 1000 KİŞDEN 2,9'UN SONUÇ POZİTİF"

Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı

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Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı

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Haber Yorumları (2)
MEHMET: Yahu bırakın millet işine gücüne baksın açlıktan koronadan olmezsek açlıktan öleceğiz yeter artik
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ONUR: o zaman daha neyı beklıyorsunu herkese uygula pozitif cıkanları karantınaya al bıtsın bu iş
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