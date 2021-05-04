Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
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Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 24-30 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34. Vaka sayısı en yüksek iller ise İstanbul 532,02, Kırıklareli 498,70, Tekirdağ 489,89 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU

Haftalık verilere göre Şırnak 46,12, Mardin 76,40, Şanlıurfa 70,25, Van 90,25 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

"TEDBİR VE KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

17-23 NİSAN VERİLERİ

"İstanbul (854,75), Çanakkale (838,89), Tekirdağ (772,20), Kırklareli (721,80), Giresun (706,23), Kocaeli (679,88), Yalova (638,65), Erzincan (632,17), Bayburt (601,88), Zonguldak (578,82), Ankara (567,88), Düzce (567,88), Erzurum (555,73), Malatya (540,59), Konya (538,57), Edirne (536,83), Eskişehir (535,87), Ordu (528,24), Bilecik (525,79), Kastamonu (522,88), Bartın (519,65), Kayseri (517,92), Rize (508,19), Bolu (504,13), Bursa (502,41), Balıkesir (496,34), Samsun (481,90), Çorum (467,25), Nevşehir (463,34), Sinop (445,35), Kırıkkale (444,92), Karabük (435,11), Kütahya (427,44), Amasya (423,26), Afyon (417,01), Tokat (416,65), Sakarya (414,52), Niğde (407,65), Sivas (402,90), Kırşehir (399,52), Çankırı (394,43), Ağrı (389,96), Yozgat (388,93), Aksaray (388,41), Karaman (364,43), Kilis (354,36), Trabzon (353,74), Isparta (351,35), Kars (351,32), Iğdır (348,71), İzmir (335,09), Gümüşhane (333,80), Manisa (326,62), Antalya (324,57), Tunceli (318,78), Elazığ (300,70), Osmaniye (292,22), Gaziantep (287,89), Aydın (274,87), Burdur (274,81), Bingöl (271,15), Ardahan (269,34), Muğla (250,91), Artvin (250,15), Uşak (240,10), Hatay (239,74), Kahramanmaraş (239,09), Denizli (232,39), Mersin (208,91), Adıyaman (200,01), Adana (192,54), Bitlis (186,33), Batman (182,50), Muş (153,00), Hakkari (150,79), Diyarbakır (143,60), Siirt (123,84), Van (104,49), Şanlıurfa (104,24), Mardin (95,00), Şırnak (55,04)

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
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Servet Uzun
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Haber Yorumları (4)
HASAN EMRAH KEMAL : Labaleb kongreler dolayısıyla ölen öldü ölmeyen de iyileşti, tabii ki düşecek sayılar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Kimse test yaptırmıyor tabi düşecek , İstanbul’da kim kaldı 10 milyon insan kaçtı zaten bunları da söyleyin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
IBRAHİM KARASAKAL: Tabi düşer İstanbulda Ankara vakalar herkes tatile gitti sayın bakanım bayramdan sonra truzm yerlerindeki vakalara bakalım. Bizi kandırabilirsiniz eyvallah ama ALLAH emanet olun.
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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500
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