Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak paylaştığı koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından yayınlandı. Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloda, 4-10 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI KIRKLARELİ'NDE

Bakan Koca tarafından paylaşılan "100 bin kişideki artış"ı içeren vaka tablosunda ise 100 binde en çok koronavirüs vaka sayısı görülen ilimiz 467, 74 ile Kırklareli oldu. 100 binde en az vaka görülen ilimiz ise 3,92 ile Van olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE VAKA ORANLARI

Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloda, İstanbul'un 100 binde vaka artışı 245, 70 olurken, İzmir 68, 47, Ankara ise 158, 76 oranına vaka artışı yaşadı. Tabloya göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Bu sayılar bir önceki hafta (27 Kasım-3 Aralık) İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak kayda geçmişti.

İLLERE GÖRE 100 BİNDE HAFTALIK VAKA SAYISI

İllere göre 4-10 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Kırklareli (467,74), Çanakkale (464,78), Ordu (378,91), Bilecik (366,68), Osmaniye (363,86), Tekirdağ (358,63), Eskişehir (335,72), Balıkesir (323,88), Edirne (311,95), Adana (306,41), Trabzon (303,98), Yalova (294,15), Sinop (288,27), Giresun (283,25), Mersin (283,13), Tokat (283,01), Kocaeli (282,04), Bolu (261,43), Samsun (249,62), Denizli (249,2), İstanbul (245,7), Karabük (238,08), Tunceli (228,9), Çorum (227,49), Hatay (224,97), Amasya (221,17), Artvin (217,7), Burdur (215,28), Sakarya (213,88), Bursa (211,91), Zonguldak (209,06), Rize (198,34), Düzce (194,6), Manisa (179,23), Kırşehir (167,05), Kütahya (166,29), Isparta (162,39), Kastamonu (161,54), Gümüşhane (159,49), Ankara (158,76), Bartın (149,76), Niğde (119,87), Çankırı (106,53), Kırıkkale (105,13), Uşak (98,53), Nevşehir (98,37), Kahramanmaraş (94,68), Erzincan (94,27), Afyonkarahisar (76,67), Yozgat (76,12), Kilis (70,03), İzmir (68,47), Sivas (68,25), Antalya (67,02), Konya (65,42), Aksaray (61,94), Elazığ (61,74), Karaman (59,23), Aydın (57,99), Muğla (57,96), Ardahan (54,08), Iğdır (52,65), Kayseri (50,23), Malatya (32,62), Bayburt (29,3), Adıyaman (28,62), Gaziantep (25,94), Bingöl (25,55), Kars (24,92), Erzurum (22,02), Diyarbakır (20,41), Şanlıurfa (18,25), Siirt (14,2), Mardin (12,28), Şırnak (10,97), Muş (9,97), Batman (9,35), Ağrı (9,15), Bitlis (7,69), Hakkari (4,28), Van (3,92)"

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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