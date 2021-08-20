Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna yanıt: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
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Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna yanıt: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Kapanmalar olacak mı?' sorusuna yanıt: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini belirten Bakan Koca, "Yeni bir kapanma gündemde yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası, koronavirüs aşısı olmayanlar için PCR testi zorunluluğun getirileceğini açıkladı. Aşı olmayan öğretmenler ve üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Diğer yandan uçak, şehirlerarası otobüs, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu alanlara girişlerde de PCR testi istenecek.

"DELTA VARYANTI YÜZDE 90'I GEÇTİ, DELTA PLUS DA GİDEREK ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kararların alındığı toplantının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulunan Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" dedi.

BIONTECH İÇİN 3. DOZ ZORUNLULUĞU YOK

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

"AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK''

Aşıyla ilgili tartışmalar sürerken, 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor. Bu oranın düşük olduğunu söyleyen Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.

"SPUTNİK V AŞILARI NEDEN KULLANIMA ALINMADI?

Hem BioNTech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı, haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Koca, bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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