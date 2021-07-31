Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
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Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik BioNTech aşısı için çağrısı geldi. Bakan Koca, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'de de aşılama çalışmaları son hız devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde 72 milyonun üzerinde 1., 2. ve 3. doz aşılama yapılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Twitter üzerinden vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunan Bakan Koca, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 65.73'A ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 65.73 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43.28 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 26 MİLYON 861 BİN 882 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 883 bin 279 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 26 milyon 861 bin 882 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 825 bin 484 kişiye aşı yapıldı.

Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
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Servet Uzun
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