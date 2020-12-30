Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak
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Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak

30.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:46
Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını belirterek, "Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.

5A UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ

Türksat 5A, milli imkanlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.

TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak. Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

Haber Yorumları (1)
ÇAĞ ATLATACAK GELİŞME: uzaya ilk uyduyu sscb''nin 1957 yılında gönderdiğini biliyor muydunuz.
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