Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı

09.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:55
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı

Son dakika haberler: MARDİN'de temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MARDİN'de temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Mardin'deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Destek Şube Müdürü Çetin Aslan'ın 34 HA 0671 plakalı makam aracı, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada Aslan ile şoförü yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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