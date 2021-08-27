Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketi yaşanan bölgelerde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Binlerce arkadaşımız binlerce iş makinesiyle bütün devletimizin bakanlıkları, bütün kurumları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, topyekun bir mücadele var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketi yaşanan bölgelerde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Binlerce arkadaşımız binlerce iş makinesiyle bütün devletimizin bakanlıkları, bütün kurumları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, topyekun bir mücadele var. Yine devlet millet dayanışmasının önemli örneklerinden bir tanesi veriliyor burada." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelen Karaismailoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçedeki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de görüştü.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta Türkiye'nin, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan önemli bir afetle karşı karşıya geldiğini anımsattı.

Selden etkilenen bölgelerde hummalı bir çalışma olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu afet tarih boyunca görülmemiş en büyük afetlerden bir tanesiydi. Bu afetten en çok etkilenen Bozkurt'tayız. Binlerce arkadaşımız binlerce iş makinesiyle bütün devletimizin bakanlıkları, bütün kurumları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, topyekun bir mücadele var. Yine devlet millet dayanışmasının önemli örneklerinden bir tanesi veriliyor burada." diye konuştu.

Selden etkilenen bölgelerde önemli gelişmeler olduğunu, hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü anlatan Karaismailoğlu, "İnşallah en kısa zamanda afet öncesi günlere döneceğiz. Bütün kurumlarımız afetin izlerini ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bakanlığımızla alakalı bölgede önemli çalışmalar var. Ulaştırma ve haberleşme alanında günlük ihtiyaçlar, afetin ilk günlerinden karşılandı." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak afet bölgeleriyle ilgili projelerin hazırlandığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle bölgeyi ilgilendiren Çatalzeytin, Türkeli, yani Kastamonu-Sinop arasındaki köprümüz afet nedeniyle adeta yok olmuştu. 24 saati bile bulmayan bir sürede geçici köprümüzü yaptık, faaliyete aldık. Bununla birlikte bölgede daha önce planladığımız projeleri de hayata geçirmenin planlamalarını yaptık. Bunlara da başlıyoruz. Yine Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yoluna da başlıyoruz. Diğer ulaşım yollarımızın da yine çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Zaten köprü imalatlarımız başladı. Hızlıca devam ediyor. Amacımız en az 2 ay içinde kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak. Yine Bozkurt'ta devam eden çalışmalarımızdaki gibi Şenpazar'da, Cide'de, Küre'de afetin izlerini ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma var. Orada da geçici servis yollarımızı faaliyete aldık. Şimdi kalıcı projelerimize başladık bir taraftan."

Bakan Karaismailoğlu, Bozkurt'un ardından Abana ilçesinde de incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın