Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan sınırdaki gerilimle ilgili net mesaj: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada gündemdeki meselelere ilişkin konular hakkında konuşan Çavuşoğlu, dün Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına yaptığı saldırılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, CAN AZERBAYCAN'I YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili "Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, can Azerbaycan'ı yalnız bırakmayacaktır. Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Azerbaycan yalnız değildir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın attığı adımlara bakalım. Bölgenin istikrarı için çok önemli projeler hayata geçirildi. Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan'ın tutumu ise daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına sızarak Azerbaycan askerlerine saldırıda bulundular. Bu bir yandan da terör saldırısıdır. Bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Hiçbir zaman bir netice getirmeyecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan dün sabah saatlerinde Azerbaycan'a karşı saldırıya geçti. Ermeni askerlerinin saldırılarına Azerbaycan güçlerinin karşılık vermesiyle 15 Ermeni asker öldü, 12 asker yaralandı. Dün Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

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