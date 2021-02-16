Son Dakika! Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonuyla ilgili bugün saat 12.00'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, saat 14.00'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki bakanın daha sonra TBMM'de konuşma yapması bekleniyor.