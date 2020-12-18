Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek
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Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek

18.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:22

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak istiyor" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023'te iktidar olacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "MHP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak için zemin hazırlıyor" açıklamasına yanıt verdi.

"İTTİFAK DEVAM EDECEK, 2023'TE İKTİDAR OLACAĞIZ"

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, konuyla ilgili olarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir" dedi.

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'İttifaktan ayrılmak istiyor' sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek

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