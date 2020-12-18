Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "MHP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak için zemin hazırlıyor" açıklamasına yanıt verdi.

"İTTİFAK DEVAM EDECEK, 2023'TE İKTİDAR OLACAĞIZ"

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, konuyla ilgili olarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki" ifadelerini kullandı.