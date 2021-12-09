Son dakika: Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

KIRIKKALE (AA) - Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın Kırıkkale'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Bahar Kalkanı Harekat alanı yol emniyet noktasında, üs bölgesine dönüş yapacakları sırada yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle dengesini kaybedip 20-25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Ceylan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Ceylan'ın şehadet haberi, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve askeri yetkililerce aileye verildi.

Şehit Ceylan'ın, Etiler Mahallesi'ndeki babaevine ve evin bulunduğu sokağa Kırıkkale Belediyesi ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Şehidin nişanlı ve 2 kardeş olduğu öğrenildi.

Şehit Ceylan'ın naaşının, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde toprağa verileceği bildirildi.