Son dakika... BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Haberler
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Son dakika... BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bağcılar'da, otomobil galerisinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ile akrabaları Polat Dündar'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar'da, otomobil galerisinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ile akrabaları Polat Dündar'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galeride yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Cemal Dündar (40) ve oğlu Engin Dündar (16) ile akrabaları olduğu belirtilen Polat Dündar'ın (32) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Çatışmada hayatını kaybeden Cemal, Engin ve Polat Dündar'ın yakınları, cenazelerini almak için sabah saatlerinden itibaren Adli Tıp Kurumu önünde beklemeye başladı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi.

Son dakika... BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Son dakika... BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Son dakika... BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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