Son dakika: Bağcılar'daki kumar operasyonunda polise mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki kumar operasyonunda polise mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde iş yerinde 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığı, masada para yerine geçen pullar bulunduğu ve alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.

Kumar oynayanlar hakkında idari işlem yapıldığı sırada iş yeri sahibi A.A, görevlilere sandalye fırlatarak mukavemette bulundu. İş yerindeki diğer kişiler de görevlilere mukavemet etti.

Takviye ekip sevk edilen olay yerinde iş yeri sahibi A.A. ile B.K, Y.K. ve F.Y. yakalanırken, diğer şüpheliler kaçtı.

Yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada hastaneye sevk edilen görevli 4 personelin tedavisi yapıldı.

İş yerine 10 ve 14 Ocak'ta da "Kumar oynamaya yer temin etmek" suçundan işlem yapıldığı belirlendi.