Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş

Bağcılar'da gündüz vakti marketten dışarıya çağırdığı şahsı kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs, Tuzla'da Polis Merkezine teslim oldu. Şüpheli, kurşun yağmuruna tuttuğu şahsı eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğü öğrenildi.

Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak caddesinde saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda; Ö.D. isimli şahıs eski market çalışanı olan 31 yaşındaki İ.Ö'yü dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı. Kurşunların hedefi olan İ.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı. Güpegündüz yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı.

MARKET ÇALIŞANINI ESKİ KARISIYLA BİRLİKTE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Market çalışanı İ.Ö.'yü kurşun yağmuruna tutan Ö.D., olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olaydan sonra şüpheli Ö.D. silahla birlikte Tuzla'da polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan ilk sorguda Ö.D'nin kurşun yağmuruna tuttuğu İ.Ö.'yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Ö.D. olay yerinden kaçarken bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Görüntülerde, şüphelinin saldırıda kullandığı silahı beline koyduğu ve koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN