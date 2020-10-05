Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş

05.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 21:24

Bağcılar'da gündüz vakti marketten dışarıya çağırdığı şahsı kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs, Tuzla'da Polis Merkezine teslim oldu. Şüpheli, kurşun yağmuruna tuttuğu şahsı eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğü öğrenildi.

Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak caddesinde saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda; Ö.D. isimli şahıs eski market çalışanı olan 31 yaşındaki İ.Ö'yü dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı. Kurşunların hedefi olan İ.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı. Güpegündüz yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı.

MARKET ÇALIŞANINI ESKİ KARISIYLA BİRLİKTE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Market çalışanı İ.Ö.'yü kurşun yağmuruna tutan Ö.D., olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olaydan sonra şüpheli Ö.D. silahla birlikte Tuzla'da polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan ilk sorguda Ö.D'nin kurşun yağmuruna tuttuğu İ.Ö.'yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Ö.D. olay yerinden kaçarken bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Görüntülerde, şüphelinin saldırıda kullandığı silahı beline koyduğu ve koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı
Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Berat Albayrak Erkan Kandemir Abdulhekin Ayhan
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Steven Gerrard Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 21:24:28. #1.14#
title