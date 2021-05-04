Son dakika: Bagajda cesedi bulundu, kız tartışmasında öldürülmüş (2)
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Son dakika: Bagajda cesedi bulundu, kız tartışmasında öldürülmüş (2)

Son dakika: Bagajda cesedi bulundu, kız tartışmasında öldürülmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

Son dakika haber... CİNAYETİ İTİRAF ETTİBursa'da Sinan Sönmez'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Rus uyruklu Nariman Sarvarov, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bursa'da Sinan Sönmez'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Rus uyruklu Nariman Sarvarov, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Sarsarov, mahkemedeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Diğer şüphelilerden  A.D. adli kontrol şartıyla, L.A., S.D. ve İ.Ç. ise serbest bırakıldı.

Derya EVREN/BURSA,


Son dakika: Bagajda cesedi bulundu, kız tartışmasında öldürülmüş (2)
Son dakika: Bagajda cesedi bulundu, kız tartışmasında öldürülmüş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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