Son dakika! Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı
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Son dakika! Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı

06.12.2020 03:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 04:04
Son dakika! Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı

Son dakika haberler: KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, kavgalı oldukları babalarının oturduğu mahalleye gelerek uzun namlulu tüfekle havaya ateş açıp kaçan alkollü iki kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, kavgalı oldukları babalarının oturduğu mahalleye gelerek uzun namlulu tüfekle havaya ateş açıp kaçan alkollü iki kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Olgun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kardeşler E.D. ve M.D., bir süre önce babaları H.D. ile tartıştı. Daha sonra E.D. ve M.D. baba evini terk etti. İki kardeş, 38 ADE 642 plakalı lüks araçla mahalleye gelerek alkolün de etkisiyle uzun namlulu tüfekle havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan iki kardeşin ruhsatsız tüfeğine de el konuldu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika! Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı
Son dakika! Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı
Son dakika! Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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