Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı

Son dakika: Ermenistan'a darbe üstüne darbe vuran Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

GÖRÜNTÜLER GELDİ, ŞUŞA GÜNEYDEN KUŞATILDI

Azerbaycan ordusunun, Şuşa sınırında olduğuna dair cepheden görüntüler geldi. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Şuşa şehrini güneyden kuşattığı görülüyor.

SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ LİDERİ: ŞUŞA'YI ELE GEÇİREN KARABAĞ'I KONTROL EDER

Öte yandan, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Şuşa'nın 5 km ötesinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" ifadelerini kullanmıştı.