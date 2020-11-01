Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı
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Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı

01.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:10

Son dakika: Ermenistan'a darbe üstüne darbe vuran Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa'yı güneyden kuşattı

GÖRÜNTÜLER GELDİ, ŞUŞA GÜNEYDEN KUŞATILDI

Azerbaycan ordusunun, Şuşa sınırında olduğuna dair cepheden görüntüler geldi. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Şuşa şehrini güneyden kuşattığı görülüyor.

SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ LİDERİ: ŞUŞA'YI ELE GEÇİREN KARABAĞ'I KONTROL EDER

Öte yandan, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Şuşa'nın 5 km ötesinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı

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Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde
Haber Yorumları (15)
KAMAL: Allah sabr edenlerle beraberdir.Az kaldı kardeşlerim.Zafer inşallah yakındadır.Sabır,qayret ve dua edelim.
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AHMET: Allahın izniyle inşallah şuşa yı tez zamanda alırsınız.
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BEKİR ALMANYA: Arkadaslar Server inizi daha sabit ve hizli yapiniz. takiliyor videolariniz
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