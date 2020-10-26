Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz

Son dakika! Azerbaycan lideri Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında "Türk F-16'ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın imzalanan üçüncü insani ateşkesi de ihlal etmesi sonrasında Aliyev, Azerbaycan halkının karşısına geçti.

Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Azerbaycan Ordusu 27 sene sonra Cebrail rayonunun Govşudlu, Sofulu, Dağmaşanlı, Kürdler, Hovusluve Çekebilir köylerini kurtardı.

"SORUYORUM NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?"

Ermenistan, ateşkesi fırsat bilerek silahlanmak istiyor. Kim sana veriyor bu kadar silah? Borç içindeki bir ülke bu kadar silahın parasını nereden buldu? Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

"DIŞ MÜDAHALE OLURSA TÜRK F 16'LARI SEMADA GÖRECEKSİNİZ"

Türk F-16'ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz. Minsk gurubu Ermenistan'ı kurtarmak için bize baskı yapıyor."

AYNI İDDİALARI DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI

Öte yandan Aliyev daha önce de yaptığı bir açıklamada Türk F-16'larının savaşta kullanıldığı iddialarını yalanlamıştı. Aliyev, Türk savaş uçaklarının tatbikat için ülkede olduğunu ve çatışmalar başlayınca Azerbaycan'da kaldığını" söylemişti.