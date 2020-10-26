Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz

26.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:57

Son dakika! Azerbaycan lideri Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında "Türk F-16'ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın imzalanan üçüncü insani ateşkesi de ihlal etmesi sonrasında Aliyev, Azerbaycan halkının karşısına geçti.

Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Azerbaycan Ordusu 27 sene sonra Cebrail rayonunun Govşudlu, Sofulu, Dağmaşanlı, Kürdler, Hovusluve Çekebilir köylerini kurtardı.

"SORUYORUM NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?"

Ermenistan, ateşkesi fırsat bilerek silahlanmak istiyor. Kim sana veriyor bu kadar silah? Borç içindeki bir ülke bu kadar silahın parasını nereden buldu? Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

"DIŞ MÜDAHALE OLURSA TÜRK F 16'LARI SEMADA GÖRECEKSİNİZ"

Türk F-16'ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz. Minsk gurubu Ermenistan'ı kurtarmak için bize baskı yapıyor."

AYNI İDDİALARI DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI

Öte yandan Aliyev daha önce de yaptığı bir açıklamada Türk F-16'larının savaşta kullanıldığı iddialarını yalanlamıştı. Aliyev, Türk savaş uçaklarının tatbikat için ülkede olduğunu ve çatışmalar başlayınca Azerbaycan'da kaldığını" söylemişti.

Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz

İlgili Haberler

Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 9 köy daha işgalden kurtarıldı
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 9 köy daha işgalden kurtarıldı
Türk Konseyi Gençlik Platformundan Azerbaycan'a destek
Türk Konseyi Gençlik Platformundan Azerbaycan'a destek
Haber Yorumları (23)
TİVORLU İSMAİLİN BACANAĞI: aliyev azerbaycan kürdüdür. anne tarafı bingölden göçmüştür. müthiş bir devlet adamı ve komutandır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CORÇ: YAKITINI SEN KOYARSAN TABİKİ GARDAŞ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADANALI: Aliyev gardaş, şu gaz borusunun ucunu bize doğru yollada bizde nasiplenek, ha birde KKTC''yi tanısan diyorum hani gardaşık ya
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Yıldız Kenter Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tisserand Vitor Hugo Eddie Newton Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 13:22:25. #1.15#
title