Son Dakika | Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Azerbaycan'da askeri helikopterin kaza yapması sonucu şehit olan çoğu rütbeli 14 asker için tören yapıldı.

Bakü'deki Serhatçi Spor Merkezi'nde düzenlenen törene, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev, Bakü Valisi Eldar Azizov, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehitlerin Azerbaycan bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ve Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev, şehit askerlerin 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştığını, silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Törenin sonunda şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak 2. Şehitler Hiyabanı'nda defnedilmek üzere araçlara konuldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter dün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.

Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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