Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığının altını çizdi. Aliyev, Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerilim artarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yeni bir açıklama geldi. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını belirten Aliyev, "Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYELİ SAVAŞÇI YOK"

Dağlık Karabağ'da görev yapan F-16 uçağının bulunmadığını dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok" dedi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.