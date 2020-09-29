Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil

29.09.2020 18:58 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:28

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığının altını çizdi. Aliyev, Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerilim artarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yeni bir açıklama geldi. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını belirten Aliyev, "Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYELİ SAVAŞÇI YOK"

Dağlık Karabağ'da görev yapan F-16 uçağının bulunmadığını dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok" dedi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil

İlgili Haberler

Son Dakika: Ermenistan'ın 'Türkiye savaş uçağımızı düşürdü' iddiasına Ankara'dan yalanlama
Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama
Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı
Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı
Son Dakika: Ermenistan'ın 'Türkiye savaş uçağımızı düşürdü' iddiasına Ankara'dan yalanlama
Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama
Haber Yorumları (1)
HANDAN: Hadi ordan sen kimsin Türk milleti kim öğrenirsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Mert Fırat Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 19:32:13. #1.14#
title