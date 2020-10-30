Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi

Son dakika! Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 34'üncü gününü geride bırakırken, Azerbaycan şimdiye kadar 1 bebek, 10 çocuk, 27 kadın olmak üzere 90 sivilin katledildiğini bildirildi. Öte yandan, 9 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

Ermenistan, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırdı ve iki ülke arasında çatışmalar başlamıştı. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, sahadaki üstün başarısı ile Ermenistan askerlerini püskürtmeyi başardı. Sivilleri katleden Erivan yönetimi 3 kez ateşkes isterken, yapılan 3 ateşkes de Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla bozuldu.

9 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan, sivilleri vuran Ermenistan'a sadece cephede yanıt verirken şimdiye kadar yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Gece boyunca sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu Şuşa'yı da işgalden kurtarmaya yaklaştı. Bugün bölgeden gelen son bilgilere göre 9 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı.

TOPLAMDA 90 SİVİL ERMENİSTAN TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan tarafından yapılan son açıklamada sivil can kayıplarının sayısına da yer verildi. Çatışmalarda 34 gün geride kalırken, 1'i bebek, 10'u çocuk, 27'si kadın toplamda 90 kişi Ermenistan tarafından katledildi.

ERMENİSTAN'IN ULUSLARARASI SUÇ İŞLEDİĞİ KABUL EDİLDİ

Ayrıca Uluslararası Af Örgütü, Ermenistan'ın Azerbaycan'da misket bombası kullandığını ilk kez kabul etti. Af Örgütü, Ermenistan'ın Berde kentine yapılan saldırıda yasaklı misket bombası kullandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Misket bombalarının sivil bölgelere ateşlenmesi zalimce" denildi.