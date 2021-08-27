Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı
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Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı

Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Haberler | Güncel

Ordu'da yaşayan aynı aileden Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz koronavirüse yakalandı. Testleri pozitif çıkınca karantinaya alınan aile fertlerinden anneanne 24 Ağustos'ta, anne 25 Ağustos'ta oğlu ise 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 3 gün art arda hayatını kaybeden aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları ortaya çıktı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ART ARDA VEFAT ETTİ

Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos'ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

AŞI YAPTIRMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak

Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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