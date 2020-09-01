Son Dakika: AYDIN Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: AYDIN Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Son dakika gündem haberi... Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattıAYDIN'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Elveren'e (72), otomobil çarptı.

01.09.2020 01:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:49

Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Elveren'e (72), otomobil çarptı. Elveren olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları ve mahalle halkı, aynı bölgede daha önce de ölümlü kazaların meydana geldiğini ve uyarılarına rağmen önlem alınmadığını belirterek, yolu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Neşetiye mahallesi girişinde meydana geldi. Kahvehaneden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen Nevzat Elveren'e, İncirliova istikametine giden ve iddiaya göre ışık ihlali yapan Mehmet Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobil hızla çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Elveren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden ve 10 çocuk babası olduğu öğrenilen Nevzat Elveren'in cenazesi Cumhuriyet Savcısınının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

OTURMA EYLEMİ YAPARAK YOLU KAPATTILAR

Kazayı duyan başta Elveren'in yakınları olmak üzere mahalle sakinleri olay yerine akın etti. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi. Kaza yapan otomobil sürücüsü Mehmet Ç., öfkeli kalabalığın saldırısına uğramaması amacıyla jandarma tarafından karakola götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ile vatandaşlar arasında cenazenin yerde fazla bekletilmesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri yaşanan arbede üzerine vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı. Vatandaşlar her yıl burada yaşanan kazalarda birçok kişinin yaşamını yitirdiği belirterek vali ve kaymakamın çözüm bulmasını istedi. Yaşanan arbedenin ardından yöre halkı karayolunda oturma eylemi yaparak, trafik akışını engelledi.

ALAY KOMUTANI İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel vatandaşlarla konuştu. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardında karayolunda gerekli tedbirleri alacakları sözünü alan vatandaşların eylemlerine son vermesiyle trafik akışı normale döndü. Bu arada eylem nedeniyle karayolunda araç kuyrukları oluşturdu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: AYDIN Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı 3. Sayfa
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Spor
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Politika
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Aslı Enver Fatma Girik Defne Samyeli
Spor Gökhan Gönül Lionel Messi Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika: AYDIN Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 01:55:25. #1.15#
title