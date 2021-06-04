Son dakika! Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 45 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 45 şüpheli yakalandı.

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 45 şüpheli yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aylık takibi sonucu, bahis ve benzeri içerikteki internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Aydın'ın yanı sıra Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda 4'ü kadın 45 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonu, SIM kart, dijital bellek, bilgisayar ve tabletlere el kondu.

Suç örgütü üyelerinin, Aydın, Muğla ve Denizli'de "çağrı merkezi" kurduğu, bu yolla 65 kişiyi yaklaşık 35 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

Şüpheliler işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol