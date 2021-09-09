Son dakika: Aydın İl Jandarma Komutanı Engin, Rektör Aldemir ile görüştü
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Son dakika: Aydın İl Jandarma Komutanı Engin, Rektör Aldemir ile görüştü

Son dakika: Aydın İl Jandarma Komutanı Engin, Rektör Aldemir ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.

Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, her iki kurumun birlikte uyum içinde çalışacağını belirterek Kıdemli Albay Macit Engin'e görevinde başarılar diledi. ADÜ'nün, Aydın'ın güzide eğitim kurumu olduğunu belirten Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Son dakika: Aydın İl Jandarma Komutanı Engin, Rektör Aldemir ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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