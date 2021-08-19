Son Dakika | Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
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Son Dakika | Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son Dakika | Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda "nitelikli yağma" suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda "nitelikli yağma" suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma, silah gösterme gibi eylemlerle kendilerine menfaat sağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

R. A, H. S, Ş. G. ve E.Ç'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerden G.Ç'nin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, "nitelikli yağma" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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