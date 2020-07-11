Son Dakika: "Ayasofya'nın cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir" Son dakika haberi... İletişim başkanı Fahrettin Altun, "Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek.

İletişim başkanı Fahrettin Altun, "Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayasofya Camii'ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladı. Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya'da ibadet edebilmesini sağlayacak.

Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van'daki Akdamar Kilisesi'ni ve Edirne'deki Büyük Sinagog'u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA