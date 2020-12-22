Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili, geçtiğimiz yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını açıkladı. Büyük Daire, 2'ye karşı 15 oyla, Demirtaş'a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetti.

"DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

Büyük Daire, daha önce verilen AİHM kararından sonra yaşanan gelişmeleri özetleyerek, Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini de vurguladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararı sonrası avukatları kamuoyuna bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada; "AİHM, Demirtaş'ın derhal bırakılması gerektiğine hükmetmiştir. Hükümeti kararın gerekliliklerini ivedilikle yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.