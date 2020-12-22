Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti
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Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti

22.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:33

Son dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili, geçtiğimiz yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını açıkladı. Büyük Daire, 2'ye karşı 15 oyla, Demirtaş'a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetti.

"DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

Büyük Daire, daha önce verilen AİHM kararından sonra yaşanan gelişmeleri özetleyerek, Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini de vurguladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararı sonrası avukatları kamuoyuna bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada; "AİHM, Demirtaş'ın derhal bırakılması gerektiğine hükmetmiştir. Hükümeti kararın gerekliliklerini ivedilikle yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

Karar sonrası tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul'daki bir başka davadan verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM'ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.

Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti
Haber Yorumları (43)
LEVENT: . . SIKINTI YOK; CIKARTSINLAR DISARIYA, BIR AY SONRA BASKA BIR DAVADAN ALSINLAR ICERIYE. .
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MUSTAFA: Zaten adamların taşeronu, herhalde onu kollayacaklar, Katalan ların Liderine bu kadar ağzını açamadılar
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SAMİ: Adalet herkese lazım
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